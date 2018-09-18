Главу контрразведки Германии уволят после скандального интервью

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Правящие партии Германии приняли решение уволить Ханса-Георга Масена с должности главы контрразведки. Об этом сообщило правительство ФРГ.

"Должность главы Ведомства по охране конституции (BfV), займет другой человек. Господин Масен в будущем будет работать статс-секретарем в Министерстве иностранных дел", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Скандал вокруг Масена разгорелся после того, как в одном из интервью он заявил, что у его ведомства нет достоверной информации об "облавах" на мигрантов в Хемнице, несмотря на опубликованные видео с преследованием мигрантов. Началом массовых беспорядков послужила драка, в которой погиб 35-летний Даниэль Хиллинг, а виновными в его смерти сочли двух молодых людей – выходцев из Сирии и Ирака. При этом заявление Масена не совпадает с официальной позицией его руководства и лично Ангелы Меркель.

Также стало известно, что Масен сообщил правой партии Альтернатива для Германии еще не опубликованные данные из отчета контрразведки по количеству исламистов, представляющих угрозу.