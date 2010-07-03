Эксперт прокомментировал вотум недоверия канцлеру Австрии

Вотум недоверия, вынесенный австрийским парламентом правительству во главе с Себастьяном Курцем, прокомментировал ИА "НСН" политолог Александр Рар.
"Канцлер Курц сам подписал себе приговор, не рассчитав силы", − считает эксперт. По его мнению, Курц "хотел освободиться от правой партии господина Штрахе, который завяз в видеоскандале, но не рассчитал положение сил в парламенте, не понял, насколько его фигура стала противоречивой для многих политиков". При этом политолог не исключил, что Курц попытается вернуться во власть, а в ходе парламентских перевыборов в Австрии "политические весы вернутся в то состояние, в котором были до скандала".
"Там всегда три главные партии, которые конкурируют между собой: консерваторы, социал-демократы и либерально-популистская, националистическая партия", − пояснил Александр Рар. "Не исключаю, что в конце концов опять та же компиляция восстанет заново. И в Австрии все вернется на круги своя", − добавил он.
Досрочные парламентские выборы пройдут в Австрии в сентябре 2019 года.
27 мая австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу и всему правительству. Это произошло впервые в послевоенной истории Австрии. Теперь президенту страны Александеру Ван дер Беллену предстоит назначить нового главу кабмина.
Скандал разразился после публикации в немецких СМИ видеозаписи, на которой теперь уже бывший вице-канцлер и экс-лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе встречался летом 2017 года на Ибице с некой племянницей российского олигарха.
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