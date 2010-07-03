Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Фото: АР/Visar Kryeziu

Парламент Австрии вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование среди депутатов проходило в понедельник, 27 мая. Вынесение вотума недоверия канцлеру и его правительству произошло впервые в истории второй Австрийской Республики.

Предложение о вотуме недоверия был внесен в парламент депутатами оппозиционной Социал-демократической партии Австрии. Данную инициативу поддержали партия "Сейчас – Список Пильца" и правая Австрийская партия свободы.

Теперь президент Австрии Александер Ван дер Беллен должен назначить нового главу кабинета министров. До назначения австрийское правительство во главе с Курцем продолжит быть у власти.

Сейчас Австрия готовится к досрочным выборам в нижнюю палата парламента, которые должны состояться в сентябре 2019 года. Причиной этого стал распад коалиционного правительства, состоящего из Австрийской партии свободы и Австрийской народной партии

Новое правительство в Австрии привели к присяге в декабре 2017 года. Во главе кабмина встал самый юный канцлер в истории страны – 31-летний Себастьян Курц.

