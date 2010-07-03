Канцлером Австрии впервые стала женщина. Эту должность временно будет занимать председатель австрийского Конституционного суда Бригитте Бирляйн, сообщает РИА Новости.

Она будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.

28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил правительство во главе с Себастьяном Курцем в отставку. Такое решение он принял после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Скандал разразился после публикации в СМИ видеозаписи, на которой Штрахе встречается с некой "племянницей российского олигарха" летом 2017 года на Ибице. В результате политик был вынужден уйти в отставку с поста вице-премьера Австрии.

Позже в австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии. Она выдавала себя за племянницу российского миллиардера на встрече со Штрахе. По данным СМИ, девушка владеет четырьмя языками и, в частности, говорит на русском без акцента. Ее специально выбирали в соответствии с типом женщин, которые нравятся Штрахе. Боснийской студентке платили шесть или семь тысяч евро в день.