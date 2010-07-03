В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии. Она выдавала себя за племянницу российского миллиардера на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, сообщает издание Kronen Zeitung.
По информация издания, девушка владеет четырьмя языками и, в частности, говорит на русском совсем без акцента. На родине она изучает сельскохозяйственные науки.
Девушку специально выбирали в соответствии с типом женщин, которые нравятся Штрахе, отмечает Kronen Zeitung. Боснийской студентке платили шесть или семь тысяч евро в день, пишет издание.
Скандал разразился после публикации в СМИ видеозаписи, на которой Штрахе встречается с некой "племянницей российского олигарха" летом 2017 года на Ибице. В результате политик был вынужден уйти в отставку с поста вице-премьера Австрии.
Кроме того, 27 мая парламент страны вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. 28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил правительство во главе с Курцем в отставку. Министр финансов Хартвиг Легер стал временным вице-канцлером.
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