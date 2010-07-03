СМИ назвали кандидата на должность посла США в России

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Решение по этому вопросу примут в ближайшее время. Официальных комментариев от Белого дома или Бигэна пока не поступало.

Западные СМИ отмечают, что назначение Бигана послом в РФ и его дальнейший переезд в Москву может навредить переговорам США с КНДР. Именно Стивен Бигэн добивался возобновления контактов лидеров США и КНДР и готовил февральскую встречу Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое.

Стивен Бигэн окончил университет штата Мичиган. Он изучал там политологию и русский язык. В 1992–1994 годах возглавлял московское отделение Международного республиканского института. Также он работал в Ford Motor и отвечал за сотрудничество с властями других государств.

Пока должность посла США в России занимает Джон Хантсман. Недавно он подал прошение об отставке. Он покинет пост 3 октября.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора затронули тему нового американского посла в Москве. Они обсудили то, что в ближайшие месяцы придется назначить нового руководителя посольства. Имен потенциальных кандидатов президенты не упоминали.

