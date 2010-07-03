Посол США в России покинет свой пост 3 октября

18:33
18:33
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Фото: ТАСС/Максим Стулов/Ведомости
Американский посол в России Джон Хантсман написал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу, передает ТАСС со ссылкой на The Salt Lake Tribune.
Дипломат поблагодарил главу государства за доверие и возможность занять должность посла во время исторически сложного периода в двусторонних отношениях.
"Я с почтением подаю в отставку с должности посла Соединенных Штатов в России, начиная с 3 октября 2019 года. Я надеюсь, что это оставит достаточно времени для назначения и утверждения на должность преемника", – говорится в заявлении Хантсмана.
Дипломат указал, что США должны продолжать привлекать Россию к "ответственности", когда ее поведение "угрожает" Вашингтону и его союзникам. По словам Хантсмана, крайне важно "нарастить обмены между людьми и поддерживать каналы для диалога" по таким вопросам, как "борьба с терроризмом, обеспечение проверяемого режима контроля над вооружениями".
Ранее СМИ писали, что 31 июля во время телефонного разговора Дональд Трамп и Владимир Путин затронули тему нового американского посла в Москве. По словам источников телеканала CNN, лидеры двух государств пришли к соглашению о том, что в ближайшие месяцы придется назначить нового руководителя посольства, поскольку Джон Хантсман уходит в отставку. Имен потенциальных кандидатов они при этом не упоминали.
Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Глава Белого дома предложил РФ содействие в борьбе с лесными пожарами. Российский президент высказал Трампу благодарность за поддержку, но отметил, что в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы со стихией.
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