Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08 марта, 23:18

В Италии заявили о работе над снятием санкций с РФ

политика за рубежом

08 марта, 23:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна продолжает работать над снятием санкций с России. По мнению итальянских властей, ограничения наносят ущерб национальной экономике, сообщает РИА Новости.

Конте отметил, что это произойдет "не завтра утром, но это остается нашей целью". По его словам, снятие рестриктивных мер позволит снизить напряженность между странами.

Политик добавил, что "наращивание диалога также поспособствует защите стран, наиболее подверженных российскому влиянию".

Ранее правительство Италии закрепило необходимость отмены санкций с России в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием нового кабмина.

В феврале Владимир Путин принял приглашение посетить Италию. Точные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика