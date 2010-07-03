В Италии заявили о работе над снятием санкций с РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна продолжает работать над снятием санкций с России. По мнению итальянских властей, ограничения наносят ущерб национальной экономике, сообщает РИА Новости.
Конте отметил, что это произойдет "не завтра утром, но это остается нашей целью". По его словам, снятие рестриктивных мер позволит снизить напряженность между странами.
Политик добавил, что "наращивание диалога также поспособствует защите стран, наиболее подверженных российскому влиянию".
Ранее правительство Италии закрепило необходимость отмены санкций с России в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием нового кабмина.
В феврале Владимир Путин принял приглашение посетить Италию. Точные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
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