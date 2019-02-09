Владимир Путин принял приглашение посетить Италию. Точные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом сообщил посол РФ в Риме Сергей Разов.
"Что касается визита в Италию президента Российской Федерации, то соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, и о них будет объявлено в установленном порядке", – сказал он в интервью РИА Новости.
Разов подчеркнул, что такой визит может стать ключевым событием в отношениях между двумя странами.
Осенью 2018 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригласил Владимира Путина посетить Италию. Политик подчеркнул, что Владимир Путин давно не был в Италии. Также Путин и Конте переговорили о сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.
Путин назвал отношения Москвы и Рима деловыми и теплыми, отметив, что Италия в последнее время уступила позиции на российском рынке. Ранее Джузеппе Конте заявил, что для решения важных международных вопросов необходимо вернуть Россию в клуб "Большой восьмерки".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.