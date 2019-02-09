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Владимир Путин принял приглашение посетить Италию. Точные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом сообщил посол РФ в Риме Сергей Разов.

"Что касается визита в Италию президента Российской Федерации, то соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, и о них будет объявлено в установленном порядке", – сказал он в интервью РИА Новости.

Разов подчеркнул, что такой визит может стать ключевым событием в отношениях между двумя странами.

Осенью 2018 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригласил Владимира Путина посетить Италию. Политик подчеркнул, что Владимир Путин давно не был в Италии. Также Путин и Конте переговорили о сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Путин назвал отношения Москвы и Рима деловыми и теплыми, отметив, что Италия в последнее время уступила позиции на российском рынке. Ранее Джузеппе Конте заявил, что для решения важных международных вопросов необходимо вернуть Россию в клуб "Большой восьмерки".