Премьер Италии пригласил Путина в гости

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который сейчас пребывает с рабочим визитом в России, пригласил Владимира Путина посетить Италию, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Политик подчеркнул, что Владимир Путин давно не был в Италии. Также Путин и Конте переговорили о сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Путин назвал отношения Москвы и Рима деловыми и теплыми, отметив, что Италия в последнее время уступила позиции на российском рынке.

Ранее Джузеппе Конте заявил, что для решения важных международных вопросов необходимо вернуть Россию в клуб "Большой восьмерки".

Кроме того, Конте был против автоматического продления антироссийских санкций. Европейские санкции против России, по его словам, являются средством, а не целью. Итальянский премьер отметил, что будет и дальше поддерживать россиян и итальянцев, у которых есть бизнес в РФ.