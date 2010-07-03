Эксперты оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, пригрозившего России развернутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.
Бакланов отметил, что Хантсман обвиняет Россию в том, что она пытается доминировать, однако тогда возникает вопрос: что группировка американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами делает вдали от берегов США.
"Общепринятой является концепция органической связи Черного моря и Средиземного, для нас Средиземное море является таким же близким бассейном, как и Черное. Это особая зона наших интересов. Американцы представляют дело так, что это кусочек Мирового океана, где все на равных, но это не так. Надо им начинать с себя. Это является попыткой доминировать в мире самым бессовестным образом", – цитирует слова Бакланова RT.
Ранее Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы. По словам Хантсмана, если Россия стремится к улучшению отношений с США, то "она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру".
23 апреля две авианосные группы ВМС США приступили к операциям в регионе. В состав группировки входят более 130 самолетов, 10 кораблей, включая два авианосца.
5 марта глава европейского командования генерал Кертис Скапарротти заявил, что США нуждаются в дополнительных силах для сдерживания России в Европе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.