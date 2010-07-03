Эксперты оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

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Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, пригрозившего России развернутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.

Бакланов отметил, что Хантсман обвиняет Россию в том, что она пытается доминировать, однако тогда возникает вопрос: что группировка американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами делает вдали от берегов США.

"Общепринятой является концепция органической связи Черного моря и Средиземного, для нас Средиземное море является таким же близким бассейном, как и Черное. Это особая зона наших интересов. Американцы представляют дело так, что это кусочек Мирового океана, где все на равных, но это не так. Надо им начинать с себя. Это является попыткой доминировать в мире самым бессовестным образом", – цитирует слова Бакланова RT.



Ранее Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы. По словам Хантсмана, если Россия стремится к улучшению отношений с США, то "она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру".

23 апреля две авианосные группы ВМС США приступили к операциям в регионе. В состав группировки входят более 130 самолетов, 10 кораблей, включая два авианосца.

5 марта глава европейского командования генерал Кертис Скапарротти заявил, что США нуждаются в дополнительных силах для сдерживания России в Европе.