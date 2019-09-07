От гигантских холодильников до золота Наполеона: какие секреты хранит Москва

Почти за девять веков столица успела накопить огромное количество тайн – от магической связи сталинских высоток до спрятанного в военные времена золота Наполеона. Вместе с историком архитектуры и москвоведом Михаилом Коробко рассказываем о самых популярных столичных легендах и разбираемся, можно ли в них верить.

Библиотека Ивана Грозного

Споры о существовании уникальной библиотеки Ивана Грозного (или "либерии", как называли ее современники царя) продолжаются до сих пор. В народе гуляет две версии, каким образом Иван Грозный стал обладателем большого количества редких книг. По одной из них, царь очень увлекался чтением и сам приказал привезти в Москву образцы известных произведений: сборники сочинений древнегреческих поэтов и философов, работы древнеримских ораторов и публицистов. По другой, книги достались правителю от его деда, Ивана III, который был женат на византийской царевне Софье Палеолог. В свою очередь, царевна привезла книги, столетиями собиравшиеся императорами, из Византии. По разным данным, у Софьи с собой было от 30 до 70 возов литературного приданого.

Спустя годы не раз под стенами Кремля делали раскопки в попытках найти таинственную "либерию". Петр I лично распоряжался расчистить подземный ход, в котором один из дьяков, служивший Софье, вроде бы натыкался на тайную комнату с сундуками. Раскопки возобновлялись и при Сталине, и даже в 90-е годы, но все безрезультатно. Некоторые историки предполагают, что библиотека могла погибнуть при московских пожарах или быть разграбленной польскими оккупантами в Смутное время.

Мнение эксперта: Полагаю, что легенду про библиотеку придумал Стеллецкий (Игнатий Стеллецкий, 1878–1949 гг., российский спелеолог и историк, исследователь подземной жизни Москвы, активно занимался поисками библиотеки Ивана Грозного – Прим. Москвы 24). Он был адептом этой истории, с его смертью она и закончилась. Никто из специалистов такую историю всерьез не воспринимал. Стеллецкий видел в ней повод для изучения Московского кремля и сумел договориться на исследование кусочка кремля с большевиками, которые поверили в эту красивую сказку. Я не верю, что библиотеку прятали, а думаю, что она была в составе того, что досталось преемникам на царском престоле. Думаю, что она наверняка сохранилась, но вошла в состав собраний следующих царствований. И естественно, в библиотеке были какие-то потери, что-то осталось в Оружейной палате, что-то в Алмазном фонде и других хранилищах. Мы же не ищем библиотеку Федора Иоанновича или Бориса Годунова, или Лжедмитрия – понятно, что это все одна и та же библиотека.

Сталинские высотки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Наверное, нет в столице ни одного жителя или туриста, которого не восхищали бы знаменитые высотки, построенные по приказу Сталина в середине прошлого века. Они сконструированы в форме пирамид, которым всегда приписывались паранормальные свойства. Известно, что Сталин имел тягу к мистике, поэтому все 8 высоток были заложены в один день и час: ровно в полдень, 7 сентября 1947 года, в торжественный день 800-летия Москвы. Кстати, в итоге их осталось всего семь: строительство самой центральной было прекращено после смерти вождя. Сейчас там находится парк "Зарядье".

Поскольку все эти здания расположены на кольцевой линии метро, поговаривают, что они соединены подземной транспортной сетью. Более того, якобы высотки обладают мощной энергетикой и оказывают влияние на здоровье тех, кто в них живет. Но так как центральное здание так и не было построено, эта сила не может быть реализована в полной мере.

Мнение эксперта: Безусловно, это байка, московские высотки не соединены никакими коридорами, это абсолютно точно известно. Они расположены достаточно далеко друг от друга, поэтому строить такой мощный коридор – это, по сути, еще одна линия метро вдоль Садового кольца. Такие работы требуют фантастических усилий, да и какой смысл соединять эти объекты? Все высотки разного назначения: есть жилые, есть административные. На самом деле мотивация была такая: город стал выше, старые вертикали в виде церквей и колоколен сильно пострадали, и как система это перестало работать. Нужны были новые вертикали, вот высотки и решили эти задачи.

Подземные холодильники МГУ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Одна из сталинский высоток, особенно выделяющаяся количеством созданных вокруг нее мифов, – это здание МГУ. Самая ходовая легенда – подземные холодильники. Якобы из-за слабых грунтов на Воробьевых горах фундамент под зданием решили залить жидким азотом, после чего установили холодильные аппараты. Морозилки должны были обеспечивать вечную мерзлоту и сдерживать грунт от сползания в реку. Согласно мифу, если холодильники вдруг выйдут из строя, то здание МГУ довольно быстро сползет в Москву-реку.

Вторая легенда связана с наличием большого количества этажей под землей, где располагаются секретные лаборатории и бомбоубежища. А один из глубоких подвалов якобы соединен отдельной веткой метро с бункером в Раменках и веткой правительственного метро, соединяющего Кремль и Внуково.

Еще одна байка рассказывает о том, что в первоначальном проекте университета на главном корпусе МГУ должна была быть установлена позолоченная статуя Иосифа Сталина высотой 50 метров. Фигуру уже отлили, но установить не успели, так как вождь скончался. Поговаривают, что эта статуя еще долгие годы хранилась в одном из секретных подвалов.

Мнение эксперта: Замораживание грунта для высоток в Москве применялось, но как временная история, когда, например, строили высотку на Красных воротах. Но эта технология была одноразовая, в какой-то момент строительства они заморозили грунт. Это не значит, что эти "холодильники" работают там до сих пор. А в МГУ никаких "морозилок" не было. Москва-река находится на некотором расстоянии от МГУ, оно небольшое, но достаточное для того, чтобы это все не уехало в реку.



Подвал там, безусловно, большой, хоть и не такой большой, как само здание МГУ. Обычно цели любого подвала чисто технические, здание надо обслуживать. Но по факту фундамент действительно глубокий и проще сделать какие-то помещения, чем абсолютно все заливать бетоном. И эти помещения МГУ может использовать. Что касается еще одного метро, то уже стали писать, что якобы "метро-2" существует. Наверное, в каком-то виде это правительственное метро уже есть и существует с послевоенных времен.

По поводу статуи вождя: в МГУ технически нет помещений, где бы такая штука лежала. Как минимум она не может быть единой, только металлический каркас. Бронзовую тяжесть высотой 50 метров ни одно здание не выдержит, под ней не может быть помещений, это должен быть монолит. Тем не менее скульптура действительно предполагалась, это правда. Если вы откроете Большую советскую энциклопедию, второе издание, там про это все есть. Но нигде нет документов, что эта штука была реально сделана. И потом, эта идея была изменена в ходе строительства еще при Сталине.

Золото Наполеона

Картина Виктора Мазуровского «Московский пожар (1812)»

Кладоискатели до сих пор надеются найти в столице места, где могли сохраниться древние монеты, дорогая утварь и украшения. Одним из самых желанных кладов остается золото, награбленное Наполеоном при захвате Москвы и оставленное им при отступлении.

Более двух веков назад, в 1812 году, в Москву вошли французские войска. Продвигаясь в глубь страны, солдаты армии разоряли населенные пункты и забирали все ценное из каждого дома: оружие, церковную утварь, драгоценные металлы, а с колокольни Ивана Великого по приказу Наполеона даже был снят позолоченный крест. Легенда гласит, что обоз французского императора был нагружен 80 тоннами золота. Но под натиском русских войск французам все-таки пришлось бежать, оставляя тяжелое золото на территории России. По одной из версий, Наполеон приказал закапывать награбленное, чтобы оно не досталось русским, и его следует искать на Смоленской дороге, по которой бежали французы. Другая версия гласит, что все золото утонуло при переправе через реку Березину. По третьей легенде, Наполеон, отступая от Москвы, утопил награбленное в Московском кремле золото в Семлевском озере. Но, несмотря на многочисленные попытки, богатства до сих пор так и не были найдены.

Мнение эксперта: Русские тогда оставили Москву внезапно, не все удалось вывезти, это правда. Добыча была хорошей, и наполеоновская армия выходила из Москвы воевать: понятно, что по солдатским карманам и ранцам много чего разошлось, и в обозе было много всего. Но огромный обоз всегда мешает воевать. Его тяжело тащить, даже если просто ехать из Парижа в Москву. Естественно, что до Березины ничего не доехало. К этому моменту уже не та была ситуация, чтобы таскать дикое количество золота. Любая армия при отступлении все равно где-то прячет или выбрасывает ценные вещи, которые мешают. Все это остается по пути следования войск. Думаю, золото Наполеона – некий миф. На Семлевском озере были профессиональные исследования, и вроде как результат был нулевой. Очень сомнительно, что золото удастся когда-то найти.