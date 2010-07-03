Лавров заявил о противоречивости действий США в Сирии

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Сергей Лавров заявил об опасности действий США на северо-востоке Сирии. По словам главы МИД РФ, Вашингтон должен прислушаться к аргументам Москвы.
Он отметил, что те процессы, которые разворачиваются при участии США в Сирии в последние два-три года, нарушают требования Совбеза ООН по сохранению территориальной целостности и суверенитета.
"Такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион (…) Мы доводим эту точку зрения до американской стороны. Надеюсь, что они слышат нас, но на практике пока мы не видим серьезных изменений их непоследовательной противоречивой политики", – цитирует "Интерфакс" главу российского внешнеполитического ведомства.
Российская сторона не в первый раз отмечает крайнюю непоследовательность в действиях властей США в Сирии. Во вторник, 8 октября, Дональд Трамп решил поддержать сирийских курдов, которых ранее называл террористами. В микроблоге Twitter он предостерег союзников от "ненужной и неспровоцированной" атаки на курдские территории.
Американский лидер неоднократно заявлял о выводе войск своей страны с территории ближневосточного государства. Несколькими днями ранее он объявил, что США закончат участие в "бесконечных войнах", а Турция, Россия, Иран и Европа должны сами разбираться с "межплеменными конфликтами".
В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ. Борьба с террористами была единственной причиной пребывания американских военных в Сирии, отмечал глава Белого дома. Президент пообещал, что территорию САР "быстро" и "полностью" покинут более двух тысяч американских военных.
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