В Пентагоне заявили о попавших в ловушку американских войсках в Сирии

09:42
Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS
В Сирии американские военные попали в ловушку между турецкой армией и войсками арабской республики, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, движущейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг", – заявил Эспер в эфире Fox News.
Он подчеркнул, что США "не подписывались" вести войну с Турцией ради защиты сирийских курдов.
При этом он уточнил, что у США недостаточно сил в регионе, чтобы остановить наступление турецких войск.
Накануне Эспер сообщил, что США "эвакуируют" около тысячи своих военных с севера Сирии. Он отмечал, что американские военные могут оказаться "между двумя наступающими армиями". В скором времени будет эвакуирована база аль-Джалабийя на севере провинции Ракка.
Ранее Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya заявил, что Сирию необходимо освободить от иностранного военного присутствия. Президент подчеркнул, что это касается всех государств, включая Россию. Он отметил, что если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается в присутствии российских ВКС, они покинут страну.
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы и выпустить в Европу беженцев, а их около четырех миллионов. Это ответ президента Турции на обвинение во вторжении в Сирию.
Анкара проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. В частности, операция направлена против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны". Курды и турки обмениваются ударами с воздуха и на суше.
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