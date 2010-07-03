США выводят военных с севера Сирии из-за операции Турции

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Соединенные штаты "эвакуируют" около тысячи своих военных с севера Сирии. По словам главы Пентагона Марка Эспера, американские военные могут отказаться "между двумя наступающими армиями".

В скором времени будет эвакуирована база аль-Джалабийя на севере провинции Ракка.

"За последние 24 часа мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить свои атаки к югу дальше, чем первоначально планировалось, и к западу", – заявил Эспер в эфире телеканала CBS.

Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против Турции на фоне военной операции.

"Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!" – написал Трамп в микроблоге Twitter.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya заявил, что Сирию необходимо освободить от иностранного военного присутствия. Президент подчеркнул, что это касается всех государств, включая Россию. Он отметил, что если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается в присутствии российских ВКС, они покинут страну.

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы и выпустить в Европу беженцев, а их около четырех миллионов. Это ответ президента Турции на обвинение во вторжении в Сирию.

Анкара проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. В частности, операция направлена против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны". Курды и турки обмениваются ударами с воздуха и на суше.

