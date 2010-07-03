Сирийская армия взяла под контроль Манбидж

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Американские военные покинули базы к северо-западу от сирийского города Манбидж и двинулись в сторону границы с Ираком. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, войска правительства Сирии установили "полный контроль" над Манбиджем и соседними населенными пунктами. Как отметили в Минобороны, "российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения Вооруженных сил САР с Вооруженными силами Турции".

Город Манбидж находится в провинции Алеппо на севере Сирии. До недавнего времени его патрулировали войска США, а контролировали курды.

15 октября журнал Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над Манбиджем. По информации издания, причиной этого решения стали попытки Турции разгромить контролировавшие город "Силы демократической Сирии".

При этом ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американские военные в Сирии попали в ловушку между турецкой армией и войсками САР. Он добавил, что Штаты не собираются вести войну с Турцией ради защиты сирийских курдов.

9 октября Анкара начала операцию "Источник мира" против курдских формирований. Турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. В свете этих событий автономная администрация курдов и Дамаск 13 октября договорились разместить сирийские войска на всей границе с Турцией для совместного противостояния Анкаре.