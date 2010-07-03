Сирийская армия взяла под контроль Манбидж

19:30
Фото: ТАСС/AP
Американские военные покинули базы к северо-западу от сирийского города Манбидж и двинулись в сторону границы с Ираком. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, войска правительства Сирии установили "полный контроль" над Манбиджем и соседними населенными пунктами. Как отметили в Минобороны, "российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения Вооруженных сил САР с Вооруженными силами Турции".
Город Манбидж находится в провинции Алеппо на севере Сирии. До недавнего времени его патрулировали войска США, а контролировали курды.
15 октября журнал Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над Манбиджем. По информации издания, причиной этого решения стали попытки Турции разгромить контролировавшие город "Силы демократической Сирии".
При этом ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американские военные в Сирии попали в ловушку между турецкой армией и войсками САР. Он добавил, что Штаты не собираются вести войну с Турцией ради защиты сирийских курдов.
9 октября Анкара начала операцию "Источник мира" против курдских формирований. Турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. В свете этих событий автономная администрация курдов и Дамаск 13 октября договорились разместить сирийские войска на всей границе с Турцией для совместного противостояния Анкаре.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: