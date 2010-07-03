США передадут сирийский город Манбидж России

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Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере Алеппо. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленного источника в Пентагоне.

По данным издания, США уже приступили к выводу своих войск из города и будут способствовать тому, чтобы российские ВС закрепились там. Причиной такого договора, пишет журнал, стали попытки Турции разгромить контролирующие Манбидж "Силы демократической Сирии".

По словам источника издания, происходящее можно назвать быстрым выводом войск. "Все направлено на то, чтобы уйти, сохранив как можно больше нашего инвентаря и уничтожив любое важное оборудование, не подлежащее транспортировке", – заявил он.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что военные США в Сирии попали в ловушку между турецкой армией и войсками арабской республики. Он добавил, что Штаты не собираются вести войну с Турцией ради защиты сирийских курдов.

Дональд Трамп сообщил, что "в основном вывел" американский контингент из Сирии. Он заявил, что не против того, чтобы Башар Асад заступался за курдов, против которых Турция ведет военную операцию.

9 октября Анкара начала операцию "Источник мира" против курдских формирований. За несколько дней турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

13 октября автономная администрация курдов и Дамаск договорились о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для совместного противостояния Анкаре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия не против распространения операции на сирийский город Кобани. Однако турецкие войска не планируют занимать Манбидж.

Эрдоган отметил, что Москва и Анкара ведут переговоры на разных уровнях. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил это. Он также заявил, что Россия не хотела бы думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии.