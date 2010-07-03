В Минобороны РФ опровергли авиаудары по сирийским госпиталям

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В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударах российской авиации по больницам в сирийском Идлибе. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Все представленные якобы доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны", – цитирует Конашенкова "Интерфакс". Так представитель Минобороны ответил на появившуюся в The New York Times публикацию, где утверждалось, что в мае 2019 года ВКС России якобы разбомбили четыре госпиталя в Сирии.

Ранее в Пентагоне заявили о попавших в ловушку американских войсках в Сирии. По словам главы ведомства, военные США оказались зажаты "между сирийской армией, движущейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая идет на юг". Он подчеркнул, что США "не подписывались" вести войну с Турцией ради защиты сирийских курдов.