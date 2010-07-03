Половина материалов о России в иностранных СМИ – негативные

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Почти половина материалов о России в главных СМИ разных стран носит негативный характер. Чуть больше 2% – позитивные тексты, передает РИА Новости по итогам своего исследования.

Эксперты изучили около 81,5 тысячи статей и новостных заметок, появившихся в СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии с 1 января по 30 июня 2019 года.

Отмечается, что в СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии за первое полугодие 2019 года 49,81% материалов были негативными. Нейтральный характер носили 48,12% статей. Позитивными оказались 2,07% публикаций.

Больше всего негативных по отношению к России текстов выявили в СМИ США (90,8% негатива против 8,9% нейтральных). За первые шесть месяцев текущего года по числу отрицательных публикаций лидируют CNN (982), Washington Post (555) и New York Times (346).

В Канаде соотношение выглядит следующий образом: 58,1% отрицательных отзывов против 41,4% нейтральных и 0,5% положительных. В Германии – 50,6%, 48,5%, 0,9% соответственно, в Японии – 49,0%, 49,9%, 1,1%, в Великобритании – 39,3%, 59,7%, 1,0%.

По количеству позитивных текстов о России на первом месте в рейтинге итальянские СМИ (13,2% позитивных материалов, 63,0% – нейтральных и 23,9% – негативных). Следом идет Франция (3,7%, 70,0%, 26,3% соответственно).

Что касается тем публикаций, зарубежные журналисты писали, в основном, об отношениях России с Сирией, Украиной и Венесуэлой, об отравлении Скрипалей, о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и строительстве газопровода "Северный поток–2".

