Путин пригласил Эрдогана посетить Россию в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Россию в ближайшие дни.

Турецкий лидер ответил на приглашение согласием, сообщила пресс-служба Кремля. Во вторник вечером между президентами двух стран состоялся телефонный разговор по инициативе Москвы.

Отмечается, что Путин и Эрдоган высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета в ООН.

При этом главы государств подтвердили приверженность обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже он отметил, что согласовал "Источник мира" с Россией.

Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии, а президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Анкары.