Тело генерала Сулеймани доставили в Иран

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Тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, где проходит церемония прощания, сообщает РИА Новости.

Самолет с телом Сулеймани приземлился в аэропорту в городе Ахваз на юго-западе страны. В воскресенье, 5 января, церемония пройдет также в Мешхеде. В понедельник с генералом попрощаются в Тегеране, а во вторник его похоронят в Кермане.

По данным СМИ, проститься с генералом в Ахвазе собрались миллионы человек. Они держат портреты с Сулеймани, подхватывая слова глашатая и обещая возмездие США. "Смерть Америке", – раздается в громкоговорителях по всему городу.

Генерал Касем Сулеймани погиб 3 января, во время ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке. Военнослужащий командовал спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта, с сожалением отнеслись и в МИД Турции. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил озабоченность в связи с произошедшим. В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер указал на вероятные негативные последствия для ситуации в регионе.

В Минобороны РФ считают шаги Штатов недальновидными, ведущими к эскалации обстановки в Ближневосточном регионе. Это приведет к серьезным негативным последствия для всей системы международной безопасности, обратили внимание в министерстве.