Эксперты рассказали о последствиях убийства Сулеймани для мировой безопасности

Громкое убийство в Багдаде раскачает Ближневосточный регион и подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия, уверены политологи. Об американской операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани стало известно в ночь на 3 января. Его уничтожение санкционировал лично Дональд Трамп. Операция стала ответным шагом после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря. Эксперты объяснили Москве 24, почему теперь в Америку могут "пойти гробы" и как ситуация поставила под угрозу всю систему мировой безопасности.



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Как проходила спецоперация?

В пятницу, 3 января, стало известно о нанесении США ракетного удара по международному аэропорту в Багдаде (Ирак). В результате этой операции и погиб генерал-майор Касем Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Решение о ликвидации иранского генерала было принято после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря: в результате того обстрела погиб американский контрактник, сообщает Bloomberg.

Чтобы предотвратить "дальнейшее кровопролитие", Дональд Трамп поручил советнику по национальной безопасности Роберту О’Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту США Майку Пенсу разработать спецоперацию по ликвидации Сулеймани. Вся информация о планируемой атаке передавалась по защищенным каналам связи, поэтому другие сотрудники Белого дома о ней ничего не знали.

По данным некоторых источников, США следили за передвижениями Сулеймани. Решение о его убийстве было принято после донесения разведки о его прибытии в аэропорт Багдада. Позднее Пентагон подтвердил, что операцию санкционировал лично Трамп.

Кто такой генерал Сулеймани?

Американские военные утверждают, что авиаудар носил оборонительный характер. По их данным, Сулеймани якобы "работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона".

Сам Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев. Лидер США утверждает, что иранского генерала нужно было устранить много лет назад.

Между тем с американским президентом не согласны в Минобороны России. По данным министерства, генерал Касем Сулеймани был грамотным военным руководителем и имел заслуженный авторитет. Более того, под его руководством было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам в Сирии и Ираке. В ведомстве назвали шаги Штатов недальновидными.

Что последует за убийством иранского генерала Касема Сулеймани

Хотел отвлечь внимание?

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев полагает, что с помощью убийства Сулеймани Трамп, вероятно, хочет отвлечь внимание от истории со своим импичментом. "Это, в общем-то, напоминает в какой-то степени и предыдущий импичмент – Клинтона. Когда Клинтону объявили импичмент, а через два месяца он начал Белград бомбить. Так что вот последствия какие могут быть исходя из американской истории", – заявил политолог в разговоре с Москвой 24.





Юрий Рогулев политолог Конечно, США не хотят начинать войну. И, конечно, Ирану война с США тоже не нужна. Но это ведь восток, просто так они проглотить это не смогут.

Трампа подставили?

Между тем эксперты полагают, что Дональд Трамп мог не вполне осознавать последствия своего решения. Об этом заявил Москве 24 политолог, обозреватель журнала "Международная жизнь" Сергей Филатов.



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"У Трампа через год новые выборы президента США. Если сейчас Иран начнет мстить американцам, то будет уничтожать американских солдат и офицеров – а вокруг Ирана очень много американских военнослужащих на разных базах, – заявил Филатов. – Это значит, что Трамп будет очень ослаблен. У меня вообще такое предположение, что президента США подставили, что это провокация против него, что его неправильно информировали. Вы знаете, какая там идет борьба внутри между демократами и республиканцами. Расколоты и спецслужбы в том числе.





Сергей Филатов политолог Я рассматриваю эту ситуацию как обострение внутриамериканской политической борьбы. И если Трамп проиграет следующие выборы, то из-за этого убийства.

"В Америку пойдут гробы"

"Убийство Сулеймани ничего, кроме вспышки военных действий на Ближнем Востоке, ничего, кроме уничтожения американцев в этом регионе, не принесет. В Америку просто пойдут гробы, – утверждает Сергей Филатов. – Политику свою Иран не изменит".

По его словам, "Иран, во-первых, обладает ракетами, которые могут достать ближайшие американские военные базы". "Во-вторых, на территории Ирака сейчас находится достаточно много американских военнослужащих, которые могут стать целями для ответного удара. И в конце концов это может привести к тому, что американцы просто вынуждены будут сначала уйти из Ирака под давлением и Ирака, и Ирана. А потом, может быть, покинуть еще какие-то свои точки на Ближнем Востоке", – добавил политолог.

Почему заговорили о Третьей мировой?

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Эксперты объяснили, как атака США может поставить под угрозу мировую безопасность. По словам Филатова, есть один важный факт. "Сулеймани – официальное лицо. Представьте себе, что Иран будет теперь осуществлять акты возмездия против официальных лиц США. Скажем, летит самолет с каким-то официальным лицом, раз – и сбили – вот куда это поворачивается. Сулеймани – один из руководителей Ирана! Это убийство официального лица, причем объявленное: да, мы это сделали. Если помните, Фердинанда убили перед Первой мировой войной. Я не хочу проводить эти параллели, но то, что произошло, это ужасная вещь. Это не просто какой-то генерал погиб или офицер".

По его мнению, "в ответ Иран может снять все ограничения на производство ядерного оружия".

"До американцев оно не достанет, но американские военные базы и Израиль окажутся в зоне опасности", - пояснил специалист.





Сергей Филатов политолог Трамп фактически своими руками убрал препятствие, которое сдерживало военную опасность в этом регионе. Это как минимум политическая близорукость.

С этим утверждением согласен и эксперт Юрий Рогулев. "Конечно, это полностью нарушает все перспективы ядерного соглашения с Ираном. США и так вышли из него, подорвав основы. И, конечно, Иран может сейчас просто заявить, что больше не считает себя связанным этими соглашениями и начнет активную работу по созданию своего ядерного оружия", – заявил Рогулев.

"Ударит по миллионам людей"

Российские политики также уже предупредили о том, что операция США приведет к эскалации напряженности в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в итоге это "ударит по миллионам людей". Она подчеркнула, что других вариантов развития событий не видит. Более того, по ее словам, Вашингтон как раз заинтересован в изменении расклада сил на Ближнем Востоке.

"За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе", – заявила представитель ведомства на личной странице в Facebook.

"Может серьезно обострить ситуацию"

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Свою озабоченность в связи с гибелью Сулеймани выразил и президент Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе", – говорится в сообщении Кремля.

"Дестабилизирует весь регион"

Официальные предупреждения звучат и за рубежом. МИД Турции сожалеет в связи с операцией США по ликвидации Сулеймани. Там отметили, что это дестабилизирует весь регион.



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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси также выразила недовольство тем, что представители исполнительной власти заранее не уведомили конгресс о готовящемся ударе, как того требует американский закон.

"Проведенные сегодня авиаудары могут спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия", – считает она.



Нэнси Пелоси спикер палаты представителей конгресса США Америка и весь мир не могут позволить себе, чтобы ситуация обострилась до такой степени, что будет пройдена точка невозврата.

Она добавила, что этой операцией власти США подвергли опасности "жизни американских военнослужащих, а также дипломатов и других лиц".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал случившееся "актом международного терроризма со стороны США". Он добавил, что Вашингтон будет нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани. Он пообещал отомстить тем, кто стоит за его убийством.