Ливийская национальная армия заявила о прекращении боевых действий на западе страны

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Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила об установлении перемирия на западе Ливии. Отмечается, что прекращение боевых действий начнется с полуночи воскресенья по местному времени. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

"Главное командование ЛНА объявляет о прекращении огня с 00:00 местного времени (1:00 мск – ред.) 12 января на западе страны, другая сторона тоже должна придерживаться этого перемирия. В случае его нарушения будет жесткий ответ", – сообщается в заявлении.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Одной из тем беседы стало обсуждение вопроса политического урегулирования в Ливии.

Лидеры РФ и Турции также обозначили важность результативного проведения международной конференции по ливийскому урегулированию. Эти переговоры планируются в Берлине.

Кроме того, Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби. В ходе беседы также были затронуты вопросы, связанные с ливийской проблематикой.