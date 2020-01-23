Глава центра по примирению в Сирии назвал число жертв атак боевиков

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При обстрелах и атаках боевиков в САР с начала этого года погибли 55 сирийских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского центра по примирению в Сирии Юрия Боренкова.

Он рассказал, что в результате обстрелов и атак получили ранения 94 военнослужащих Сирии, жертвами обстрелов стал 71 мирный житель и 149 получили ранения. Боренков добавил, что с 9 января армия САР в Идлибской зоне 30 раз подверглась боевым атакам.

Террористические формирования за это время 638 раз совершали обстрелы мирных населенных пунктов. Руководитель центра подчеркнул, что только за прошедшие сутки обстрелам подверглись Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама, всего было зафиксировано 49 обстрелов.

Ранее сообщалось, что около 40 сирийских военных погибло и 80 ранены в результате прорыва боевиков в Идлибе. Отмечалось, что после последних наступлений сирийская армия отошла со своих позиций.

Ранее правительственные войска Сирии начали военную операцию в Идлибе. Решение о возобновлении военных действий было принято после нарушения боевиками установленного пять дней назад перемирия.

Предполагается, что данная операция против группировки избавит крупнейший город Сирии от минометных обстрелов, а также обеспечит официальным властям контроль над важнейшими участками шоссе Алеппо – Дамаск и Алеппо – Латакия.

