Около 40 сирийских военных погибло в результате прорыва боевиков в Идлибе

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Сирийская армия отошла со своих позиций после наступления бевиков на юго-востоке Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Центра примирения враждующих сторон.

Атаки террористов на позиции сирийской армии продолжаются и в настоящее время. В ходе последнего наступления боевики потеряли до 50 человек убитыми и 90 ранеными. В свою очередь, потери сирийских военных составили до 40 человек убитыми и 80 ранеными.

Ранее правительственные войска Сирии начали военную операцию в Идлибе. Решение о возобновлении военных действий было принято после нарушения боевиками установленного пять дней назад перемирия.

Предполагается, что данная операция против группировки избавит крупнейший город Сирии от минометных обстрелов, а также обеспечит официальным властям контроль над важнейшими участками шоссе Алеппо – Дамаск и Алеппо – Латакия.

