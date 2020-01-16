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Политика

10:29

Сирийская армия возобновила военные действия в Идлибе

политика

Фото: ТАСС/Ammar Safarjalani/Zuma

Правительственные войска Сирии начали военную операцию в Идлибе. В ночь на четверг, 16 января, армия вошла в населенные пункты Абу-Джариф и Телль-Хатра, расположенные на востоке провинции. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Решение о возобновлении военных действий было принято после нарушения членами террористической группировки Джебхат ан-Нусра (запрещенная в России террористическая группировка) установленного пять дней назад перемирия.

Сообщается, что на данный момент проходит артподготовка в окрестностях Алеппо, где правительственные войска наносят удары по форпостам боевиков в Хан-Тоумане, Халсе и Эз-Зербе.

Предполагается, что данная операция против группировки избавит крупнейший город Сирии от минометных обстрелов, а также обеспечит официальным властям контроль над важнейшими участками шоссе Алеппо - Дамаск и Алеппо – Латакия.

Ранее сообщалось, что в ходе трехсторонней встречи представителей РФ, Сирии и Турции было принято решение о вступлении в силу режима прекращения огня.

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