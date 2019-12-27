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Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, – примитивный фейк", – заявили в ведомстве.

Там также заявили, что военнослужащие российского Центра примирения и подразделения военной полиции продолжают выполнять поставленные задачи в обычном для них режиме.

Ранее сообщалось, что 25 декабря российские и американские военные подрались в провинции Эль-Хасака в Тель-Тамере, куда американские военнослужащие приехали для получения информации от местных жителей.

Утверждается, что местные военные назвали американцев предателями, поскольку Дональд Трамп принял решение вывести войска из этого района. После этого, как отмечалось, в город приехали российские военные, с которыми у американцев произошла драка.

Американские военные уничтожили собственную авиабазу в сирийской провинции Эль-Хасака после вывода оттуда своих сил в октябре. Там были обустроены взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка. База находилась в районе Телль-Байдар.

