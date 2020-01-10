Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на интерес туристов

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Ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке, не отражается на продаже туров в этот регион, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Специалисты АТОР отмечают, что у россиян самыми популярными странами ближневосточного региона являются ОАЭ и Израиль.

"Текущие продажи, по словам наблюдателей, идут активно и пока сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке на продажах туров в популярные страны этого региона глобально не отражается", – говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что не стоит ждать изменения цен на туры в ОАЭ и Израиль и другие страны ближневосточного региона.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко ранее сообщил, что туристы из России не отказываются от оплаченных путевок в Иран. Он отметил, что на сегодняшний день на территории Ирана находятся от 30 до 50 индивидуальных туристов.

Обстановка на Ближнем Востоке ухудшилась после удара США по объектам в Сирии и Ираке в конце 2019 года. В ночь на 3 января США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани.

Позднее Помпео отметил, что некоторые жители Ирака и Ирана считают авиаудар актом свободы. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что генерал отвечал за гибель миллионов человек, куда, в том числе, входят жители Америки.

В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство расторгнуть соглашение с международной коалицией во главе с США.

Позже Иран ударил по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Местные СМИ отмечали, что в результате атаки погибли 80 человек.

