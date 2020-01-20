Военные США преградили солдатам из РФ доступ к месторождениям нефти в Сирии

Фото: AP/Hussein Malla

Военные США, которые проходят службу в Сирии, преградили путь российским солдатам к месторождению нефти недалеко от города Румелайн (провинция Хасеке), сообщает "Газета.ru".

Как отмечается, военные США дислоцируются в Сирии на подконтрольных Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) зонах.

По данным СМИ, военно-воздушная база ВС США находится в районе Румелайн. Российские солдаты, как сообщается, двигались из населенного пункта Амуда, но не добрались до пункта назначения. В результате им пришлось идти обратно.

Кроме того, боевики в Сирии с помощью беспилотников пытались атаковать авиабазу Хмеймим. С наступлением темноты российские средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли три небольших беспилотника, приближавшихся к базе. Воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы зенитными ракетными средствами.

В Минобороны ранее заявили, что во время попыток атак на авиабазу Хмеймим комплексы ПВО за два года уничтожили 118 беспилотников террористов.

Абсолютное большинство БПЛА запускалось из идлибской зоны безопасности, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и других.