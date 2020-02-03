Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе

09:55
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара потребует дать разъяснения от виновных в гибели военных в Идлибе. Об этом сообщает "Газета.ру".
Министерство обороны Турции заявило ранее о гибели четырех турецких военнослужащих в Идлибе при столкновении с сирийской армией. Еще девять человек получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по Сирии. Турецкий лидер отмечал, что в последнее время в Идлибе участились нападения со стороны режима, поддерживаемого Россией.
Эрдоган заявлял, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то Анкара предпримет для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.
Руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков рассказывал, что при обстрелах и атаках боевиков в САР с начала этого года погибли 55 сирийских военных. Ранения получили 94 военнослужащих Сирии. Жертвами обстрелов стал 71 мирный житель и 149 получили ранения. Боренков добавил, что с 9 января армия САР в Идлибской зоне 30 раз подверглась боевым атакам.
Режим прекращения огня вступил в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января. В 13:00 по московскому времени свою работу начали три пропускных пункта для мирных жителей. Гуманитарные коридоры были подготовлены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.
Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.
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