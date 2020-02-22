Сирийские войска освободили зону деэскалации в Идлибе

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Сирийские войска освободили часть территории демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что задача войск заключается в пресечении вылазок террористов, а не в выходе на границу. "Они реагировали на террористов. Если террористы обстреливают второй по величине город страны, наверное, в этом и есть мотивация правительственных войск", – сказал Вершинин.

Он также считает, что переговоры РФ с Турцией по ситуации в Идлибе нужно продолжать. "Главное – избежать жертв среди мирного населения и продолжить бескомпромиссную борьбу с террористами", – подчеркнул замминистра.

Ранее российские самолеты Су-24 ВКС нанесли удар по боевикам в Идлибе, которые прорвались вглубь территории Сирии. Уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.