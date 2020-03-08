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Политика

17:55

Эрдоган допустил переход к односторонним действиям в Идлибе

политика

Фото: ТАСС/AP/Ghaith Alsayed

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара перейдет к односторонним действиям в сирийском Идлибе, если Россия не будет соблюдать заключенные соглашения, сообщает "Газета.ру".

"Мы заключили соглашение, чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили", – отметил Эрдоган.

Он также отметил, что за прошедший месяц в Идлибе погибли по меньшей мере 59 турецких военных.

Ранее Эрдоган заявил, что российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, подчеркнув, что соглашение защищает границы Турции от терактов, а также подготавливает почву для нормализации ситуации в регионе.

5 марта лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.

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