СНБ Армении сообщила о задержании иностранцев, подозреваемых в шпионаже

Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже, передает ТАСС.

Спецслужбы подчеркнули, что задержать их удалось благодаря результативным действиям полиции Армении и бдительности граждан. О количестве задержанных и их гражданстве не говорится.

Известно, что они собирали сведения о военной технике, принадлежащей ВС Армении, транспортировке вооружений, мест дислокации воинских частей, а также о мобилизуемых в условиях военного положения и их количестве.

Сейчас в республике проводятся широкомасштабные оперативно-разыскные мероприятия для полноценного раскрытия преступления и установления личностей других причастных к делу иностранцев и граждан Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год. Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

