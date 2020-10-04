Минобороны Армении заявило об обстреле гражданских объектов города Шуши

04 октября, 17:17
Фото: ТАСС/ EPA/AZIZ KARIMOV
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об обстреле гражданских объектов карабахского города Шуши. Об этом он написал в Facebook.
Ранее сообщалось об обстреле мирных населенных пунктов в Карабахе, включая столицу – Степанакерт. Власти призвали местное население и представителей СМИ укрыться.
Как сообщил пресс-секретарь главы Карабаха Ваграм Погосян, после обстрела ВС Азербайджана в Степанакерте и Шуши есть погибшие среди гражданских лиц.
В ответ на действия Азербайджана армия Карабаха нанесла удар по городу Гянджа. В результате есть пострадавшие и один погибший.
Позже президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что армия обороны успела нанести несколько ударов, но он поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения. Он подчеркнул, что рассчитывает на адекватные встречные действия Азербайджана. В противном случае, обстрелы могут быть возобновлены.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год. Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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