В Кремле не стали комментировать возможное перемирие между Баку и Ереваном

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Азербайджан и Армения могут заключить перемирие, сообщает "Интерфакс".

"Пока ничего не могу сказать на этот счет", – заявил представитель Кремля.

Ранее СМИ со ссылкой на власти Франции сообщили, что перемирие в Нагорном Карабахе может начаться в пятницу или субботу.

В пятницу в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с коллегами из Баку и Еревана. Ранее Владимир Путин призвал противоборствующие стороны заключить перемирие.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности РФ содействовать мирному урегулированию конфликта вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Сообщалось об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, с обеих сторон. В странах ввели военное положение.