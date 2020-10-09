Фото: Azerbaijani Presidential Press Office

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дает Армении "последний шанс" вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха, сообщает РИА Новости.

"Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю", – заявил Алиев в своем обращении к народу.

По его словам, Азербайджан любыми способами вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем.

Ранее СМИ со ссылкой на власти Франции сообщили, что перемирие в Нагорном Карабахе может начаться в пятницу или субботу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. "Пока ничего не могу сказать на этот счет", – заявил представитель Кремля.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности РФ содействовать мирному урегулированию конфликта вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.