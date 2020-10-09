16:56
Фото: Azerbaijani Presidential Press Office
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дает Армении "последний шанс" вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха, сообщает РИА Новости.
"Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю", – заявил Алиев в своем обращении к народу.
По его словам, Азербайджан любыми способами вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем.
Ранее СМИ со ссылкой на власти Франции сообщили, что перемирие в Нагорном Карабахе может начаться в пятницу или субботу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. "Пока ничего не могу сказать на этот счет", – заявил представитель Кремля.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности РФ содействовать мирному урегулированию конфликта вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Половина населения Карабаха покинула дома из-за военных действий
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