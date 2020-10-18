МИД Ирана уведомил о снятии оружейного эмбарго со страны

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Фото: AP/TASS/Vahid Salemi
Действие оружейного эмбарго в отношении Ирана прекращается с 18 октября. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает Министерство иностранных дел Ирана, страна теперь в праве продавать и покупать вооружение. Кроме того, снимаются ограничения, связанные с данной деятельностью и финансовыми услугами.
"Автоматически перестают действовать и все запреты на въезд в страну, а также на транзит через территории государств – членов ООН, которые ранее ввели против ряда иранских граждан и военных официальный лиц", – подчеркнули в МИД Ирана.
При этом официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде подчеркнул, что Иран обеспечивает собственные нужды по вооружению на 90 процентов. Так, страна не зависит от зарубежья в данной сфере, подчеркнул представитель дипведомства.
Президент Ирана Хасан Роухани отмечал, что снятие оружейного эмбарго является результатом ядерной сделки.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Роухани. Беседа состоялась по инициативе Тегерана. Российский и иранский лидеры обсудили ситуацию, касающуюся реализации Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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