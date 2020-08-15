РФ призвала СБ ООН внимательно изучить предложение Путина по Ирану

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Россия призывает партнеров по Совету Безопасности ООН внимательно изучить предложение Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что против предложенного США проекта резолюции СБ ООН об оружейном эмбарго в отношении Ирана выступает российская сторона.

Небнзя отметил, что резолюция 2231 от 2015 года не была связана с правом Ирана на развитие своей мирной ядерной программы, также она не являлась частью других условий. Небензя обратил внимание, что изначально резолюция была временной и ее продление не предполагалось.

Как признал помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Вашингтон не удивлен провалом в Совбезе ООН проекта резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что Вашингтон "считает немыслимой" перспективу того, что "Иран получит возможность приобретать вооружения у России и Китая". По словам помощника американского лидера, у США есть и другие инструменты

"Мы примем ряд жестких мер в ООН", – отметил О'Брайен, добавив, что нельзя исключать возвращения санкций в отношении Ирана.

14 августа Владимир Путин заявил о намерении РФ обсудить механизмы безопасности в зоне Персидского залива. Уточнялось, что к вопросу могут обратиться на встрече лидеров стран-участниц Совбеза ООН.

Президент считает, что надежные механизмы обеспечения безопасности и укрепления доверия в зоне Персидского залива можно достичь, объединив политическую волю и созидательную энергию. По мнению Путина, договориться можно было бы в ходе переговоров с участием руководителей ФРГ и Ирана.

Российский лидер подчеркнул, что механизм безопасности в зоне Персидского залива стоит формировать на основе позитивных итогов прошлых переговоров.

Кроме того, в заявлении Путина говорится, что Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который был заключен в 2015 году.

В июле 2019 года МИД РФ представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Россия предложила странам Персидского залива создать организацию по безопасности, куда вошли бы Россия, США, Китай, Индия, ЕС, а также другие заинтересованные стороны.

