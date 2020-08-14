РФ намерена обсудить безопасность в зоне Персидского залива – Путин

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Президент России Владимир Путин заявил о намерении РФ обсудить механизмы безопасности в зоне Персидского залива. Как передает РИА Новости, к вопросу могут обратиться на встрече лидеров стран-участниц Совбеза ООН.

"Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона," – заявил российский лидер.

По мнению Путина, достичь договоренностей можно было бы в ходе переговоров с участием руководителей Федеративной Республики Германия и Исламской Республики Иран.

Президент РФ подчеркнул, что механизм безопасности в зоне Персидского залива стоит формировать на основе позитивных результатов прошлых переговоров.

"Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, заключение которого в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия", – указано в заявлении Путина.

В июле 2019 года МИД РФ представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Россия предложила странам Персидского залива создать организацию по безопасности, куда вошли бы Россия, США, Китай, Индия, ЕС, а также другие заинтересованные стороны.

