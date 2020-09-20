МИД РФ прокомментировал сообщения о возобновлении санкций ООН по Ирану

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Министерство иностранных дел РФ опубликовало официальное заявление по информации о якобы вступивших в силу санкциях Совета безопасности (СБ) ООН по поводу Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции международной организации снова действительны. Представитель Вашингтона также анонсировал возможные ограничения против тех стран, которые не будут соблюдать санкции.

"Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены – значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть, наконец, правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН", – заявили в МИД РФ.

В ведомстве сослались на резолюцию 2231, принятую в 2015 году. Тогда Иран и члены Совета безопасности ООН приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) касательно ядерной программы страны.

Согласно принятому соглашению, автоматическое возобновление санкций ООН против Ирана возможно только в том случае, если страна перестанет выполнять обязательства по СВПД. Избежать ограничений можно только по принятии новой резолюции СБ ООН.

Срок Совместного всеобъемлющего плана действий составляет 10 лет с отсчетом от 2015 года.

В августе 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в стремлении снять с себя международные обязательства. В частности, глава внешнеполитического ведомства затронул иранскую ситуацию и подчеркнул, что российская сторона не отмечает нарушения СВПД.

