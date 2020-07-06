NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана

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New York Times сообщил о нападении Израиля на иранский ядерный объект в Натанзе, передает "Газета.ру".



По данным источника издания, нападение совершили с помощью взрывного устройства, установленного внутри объекта. Иранские власти утверждают, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что на объекте сработало взрывное устройство.

В то же время NYT пишет, что не может подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему. В Израиле дали размытые комментарии относительно случившегося, а также указали на "опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана".

В конце июня в ночном небе в Тегеране произошла яркая оранжевая вспышка. Это произошло в восточной части иранской столицы. Отмечается, что явление можно было наблюдать в течение нескольких секунд.

По предварительной информации, причиной явления стал взрыв газа. Уточняется, что в районе одного из объектов Минобороны Ирана взорвался резервуар с техническим газом. При этом случившееся не имеет отношения к военным объектам.