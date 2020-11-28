В ООН сделали заявление в связи с убийством ядерщика в Иране

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Организация Объединенных Наций сделала заявление в связи с убийством иранского ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, в организации обеспокоены ситуацией вокруг случившегося.

"Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе", – сказал Хак.

Физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит неизвестными накануне после обстрела автомобиля. Фахризаде скончался, несмотря на усилия врачей.

Уточнялось, что убитый возглавлял организацию исследований и инноваций министерства обороны Ирана.