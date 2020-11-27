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В мире

18:25

В Иране убит ведущий физик-ядерщик страны Мохсен Фахризаде

происшествия за рубежом

Фото: TASS/Vahid Salemi/AP

Физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит неизвестными после обстрела автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иранского военного ведомства.

"Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Фахризаде скончался, несмотря на усилия врачей.

"Он погиб смертью мученика", – заявили в минобороны Ирана.

В начале 2020 года при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада погиб генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

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