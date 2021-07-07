Москва 24 запустила новую рубрику "Вакци-Нации"

11:45
Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.
В Германии все больше людей не являются на вакцинацию. Как сообщают в Красном кресте, приемы в прививочных пунктах пропустили от 5 до 10% немцев. Особенно часто не приходят на вторую прививку. Всего в Германии вакцинировано почти 39% населения.
А во Франции вакцинация против коронавируса может стать обязательной для всех взрослых граждан. Премьер-министр страны Жан Кастекс обратился к парламенту с просьбой рассмотреть такой закон. Сейчас во Франции вакцинировано чуть более 38% населения.
А в Болгарии с прививочной кампанией серьезные проблемы. С вакциной там только 12% населения. При этом власти готовятся утилизировать около 3 миллионов доз вакцины. В августе у нее истекает срок годности, а люди не спешат в прививочные пункты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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