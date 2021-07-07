Скончался звездный болливудский актер Дилип Кумар

Фото: AP Photo/Gurinder Osan, File
Знаменитый индийский актер, режиссер и продюсер Дилип Кумар (настоящее имя – Мохаммед Юсуф Хан) скончался в Мумбае после продолжительной болезни. Об этом сообщает News.ru.
"С тяжелым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа [Кумара]", – написал друг семьи Файсал Фаруки в Twitter-аккаунте актера.
Артисту было 98 лет. По предварительным данным, смерть Кумара не связана с коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным и близким артиста и заявил, что смерть Дилипа Кумара является "огромной потерей" для страны и ее культуры.
Артиста называли величайшим актером Болливуда. Кумар принял участие в съемках 63 картин, в том числе снимался в хитах "Великий могол", "Рам и Шиам" и других.
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