Умер голливудский режиссер Ричард Доннер

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Голливудский режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мужчина был наиболее известен как автор серии фильмов "Смертельное оружие", в которых снимались Мэл Гибсон и Дэнни Гловер. Доннер поставил четыре части франшизы и планировал снять пятый, заключительный, фильм.

Среди работ режиссера также есть фильм ужасов "Омен", приключенческая комедия "Балбесы" и блокбастер "Супермен" с Кристофером Ривом.

Ранее в понедельник, 5 июля, стало известно о смерти советского и российского режиссера и актера Владимира Меньшова. Причиной гибели артиста называют последствия коронавирусной инфекции.