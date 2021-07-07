Умер режиссер и актер Роберт Дауни – старший

Скончался режиссер и актер Роберт Дауни – старший

Умер американский актер и режиссер Роберт Дауни – старший. Об этом сообщает New York Daily News.

Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

О смерти Дауни-старшего сообщила его супруга. По ее словам, причиной смерти стала болезнь Паркинсона.

Первой известной картиной под режиссерством американца стал фильм "Патни Своуп", вышедший в 1969 году.

Кроме того, Роберт Дауни – старший снялся в фильмах "Ночи в стиле буги" 1997 года, "Магнолия" 1999 года и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе" 1985 года.