Режим ЧС ввели на юго-востоке Баварии из-за наводнения

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Режим чрезвычайной ситуации был введен на юго-востоке Баварии из-за наводнения. Об этом информирует управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн.

Как передает ТАСС, режим ЧС объявили в районе Берхтесгаденер-Ланд. Наиболее опасная ситуация фиксируется в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен, где подтоплен целый ряд домов.

Жителям района рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицу. По словам экспертов, в ночь на воскресенье ожидается резкий подъем уровня воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен.

С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы. В германском районе Арвайлер пропали без вести 1,3 тысячи человек.

Кроме того, по данным СМИ, от последствий стихии погибли порядка 140 человек.