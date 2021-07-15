Леонардо Ди Каприо хочет расследовать пожары в Якутии

Леонардо Ди Каприо заявил, что его благотворительный фонд изучает ситуацию с лесными пожарами в российском регионе.

Ранее звезду буквально засыпали сообщениями местные эко-активисты с просьбами обратить внимание на горящую Якутию. Ну а в министерстве экологии республики отметили, что интерес известных персон к таким проблемам радует. Однако в ведомстве уверены, что местные власти справятся с пожарами самостоятельно. А Ди Каприо ждут просто в гости, а не для важных дел.

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