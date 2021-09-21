Полиция разыскивает в Красноярске двух пропавших школьниц

14:58
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Ленинском районе Красноярска пропали две школьницы 12 и 14 лет. Они вышли после уроков из школы № 3 на улице Чайковского и пропали, сейчас их разыскивает полиция и волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.
На данный момент ориентировка разослана всем нарядам полиции.
В сообщении МВД говорится, что рост 12-летней девочки составляет 165 сантиметров, среднее телосложение. Кроме того, были указаны такие приметы, как вьющиеся темно-русые волосы до лопаток, которые были собраны в хвост, а цвет глаз у школьницы карий. Она была одета в:
Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края нашли двух девочек, которые считались пропавшими. В прокуратуре региона сообщалось, что школьницы могли уехать в соседний поселок из-за конфликта одной из них с матерью. Родители детей по данному происшествию заявлений не подавали, информация об их пропаже появилась в соцсетях.
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика обнаружили в Москве
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